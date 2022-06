Seleção de ‘sevens’ nos quartos do europeu

A seleção portuguesa de râguebi ‘sevens’ qualificou-se para os quartos de final da etapa de Lisboa do Europe Championship, principal escalão europeu da modalidade, mas ‘hipotecou’ as hipóteses de fechar o Grupo A em primeiro lugar.

Portugal venceu os dois primeiros encontros do primeiro torneio do circuito em 2022, frente à Geórgia, por 19-12, e frente à Chéquia, por 26-0, mas foi batido pela Bélgica, por 21-12, no derradeiro encontro do dia, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Com estes resultados, a equipa lusa segue em terceiro lugar com sete pontos, os mesmos que a Bélgica e menos dois do que a Espanha, que defronta hoje no último encontro da fase de grupos.

A seleção portuguesa não depende, portanto, apenas dos seus resultados para vencer o grupo, mas já tem garantida a passagem aos quartos de final, uma vez que já não pode ser ultrapassada pela Geórgia e pela Chéquia, que seguem na quarta e quinta posições do grupo.