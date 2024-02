Seleção arranca Mundial com goleada

A seleção portuguesa de futebol de praia, três vezes campeã, goleou esta sexta o México, por 8-2, na primeira jornada do Grupo D do Mundial, que se está a disputar no Dubai.

Leo Martins (01, 09, 14, 32 e 32 minutos), Bê Martins (04), André Lourenço (11) e Jordan (12) marcaram os golos da seleção portuguesa, que se sagrou campeã do mundo em 2001 (ainda sem tutela da FIFA), 2015 e 2019, com Hector Acevedo (26) e Maldonado (33) a reduzirem para os mexicanos.

Na outra partida da primeira jornada do Grupo D, o Brasil, 14 vezes campeão mundial, vai defrontar Omã.