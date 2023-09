Seleção a uma vitória de voltar a fazer história

Portugal pode na sexta-feira protagonizar o melhor arranque de sempre da sua história numa fase de qualificação, caso, na Eslováquia, some o quinto triunfo seguido no caminho para o Euro2024 de futebol.

Com quatro vitórias em quatro jornadas, novo triunfo no Grupo J, desta vez em Bratislava, deixa Portugal com um registo inédito em apuramentos, tanto para Mundiais como para Europeus.

O novo selecionador Roberto Martínez já igualou o feito que pertencia a António Oliveira, na qualificação para o Euro1996, com quatro vitórias no arranque do Grupo 6, e pode agora fazer história ao ‘leme’ da seleção portuguesa.

A equipa das ‘quinas’ chega a esta fase depois de triunfos sobre Liechtenstein (4-0), Luxemburgo (6-0), Bósnia-Herzegovina (3-0) e Islândia (1-0) e pode fazer história na Eslováquia.

Em Reiquiavique, Portugal ficou a instantes do nulo, e de falhar o registo histórico da seleção de António Oliveira, mas Cristiano Ronaldo, na sua 200.ª internacionalização, fez o golo da vitória já perto do fim (89 minutos).

No apuramento para o Euro1996, Portugal começou com vitórias fora de portas, na Irlanda do Norte (2-1) e Letónia (3-1), e manteve o gosto pelos triunfos frente à Áustria (1-0) e Liechtenstein (8-0).

A quinta vitória consecutiva acabou por ‘voar’ em Dublin, com a República da Irlanda a bater a seleção lusa por 1-0.

Portugal confirmou mais tarde a presença na fase final do Europeu, que decorreu em Inglaterra, chegando aos quartos de final, com a uma equipa de ficou conhecida como a ‘geração de ouro’.

Vítor Baia, Fernando Couto, Paulo Sousa, Rui Costa e Luís Figo são alguns dos nomes que faziam parte dessa seleção portuguesa.

O Eslováquia-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.