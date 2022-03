Seiva Trupe estreia “Três mulheres em torno de um piano”

A Seiva Trupe vai ter estreia dupla a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro: por um lado da peça “Três Mulheres em Torno de um Piano”, e por outro a inauguração da nova residência permanente de uma das mais importantes Companhias de Teatro em Portugal: Sala Estúdio Perpétuo.

Esta estreia dupla vai ter várias ações de comunicação: desde distribuição de flyers a spots publicitários espalhados pela cidade do Porto. No dia 27 de Março a “Festa” começa às 18h00 com um pequeno concerto no Coreto da Praça do Marquês, no Porto, com a banda Balklavalhau para seguir para a estreia de “Três Mulheres em Torno de um Piano”.

A peça com texto e encenação de Jorge Castro Guedes, é uma “comédia roxa porque é um murro na consciência de cada um de nós”, mas a que Jorge Listopad preferiu dizer que era uma ‘opera omina’ de um texto inaugural de uma nova forma de dizer e fazer teatro por um homem com tanto de lúcido como desesperado. É uma re-reposição, uma vez que passaram dez anos e não só o Mundo mudou, como as intérpretes mudam também – agora com as atrizes Kátia Guedes, Teresa Fonseca e Costa, Sandra Salomé. Onde a sordidez de duas formas de proxenetismo se misturam: a de natureza sexual e a da exploração da terceira idade.

“Três Mulheres e um Piano” vai estar em palco de 27 de Março a 11 de Abril.

A Companhia Seiva Trupe, que conta já com mais de 48 anos de atividade, encontra finalmente um espaço para apresentar Teatro à cidade do Porto: a Sala Estúdio Perpétuo (antigo Cinema Estúdio) na Rua Costa Cabral.

A Seiva Trupe foi constituída oficialmente em 11 de Setembro de 1973 na cidade do Porto por um grupo de jovens, entre os quais António Reis, Estrela Novais e Júlio Cardoso. Desde essa data, a Seiva Trupe tem promovido um teatro de rigor artístico, cultural e de comunicação. Em 1993 é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública e a 26 de Março de 2010, aquando das comemorações do Dia Mundial do Teatro, foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de Membro-Honorário da Ordem do Mérito.