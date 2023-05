Seis projetos lusos candidatos aos prémios da Nova Bauhaus Europeia 2023

Seis projetos portugueses estão entre os 61 finalistas dos prémios da Nova Bahaus Europeia (NEB), cujo ponto de contacto nacional para apoio e divulgação é a Agência Nacional de Inovação (ANI): Reabilitar Troço a Troço (RTT), Programa Atlantis – Underwater Ecological Education Program, Casas e Lugares do Sentir – Craft Lab , Science in Migrant Communities, Uma Casa na Montanha é um Chapéu e Worldfield House fot the Worldfield in Rophenklempenow.

Os finalistas foram selecionados de entre mais de 1.400 candidaturas. Serão atribuídos, no total, 15 prémios NEB: 12 são selecionados por um júri (um por cada uma das quatro categorias a concurso em cada uma das três vertentes do prémio) e três são selecionados através de uma votação pública (um por vertente). Cada pessoa só pode votar uma vez, podendo selecionar até três projetos por vertente. Pode apoiar os finalistas através das votações que decorrem até 24 de maio.

Os finalistas nacionais foram reconhecidos nas vertentes A – New European Bauhaus Champions e C – New European Bauhaus Education Champions e os vencedores poderão receber um prémio monetário de 30 mil euros cada.