Seis cores que precisa de ter no seu guarda-roupa nesta Primavera 2023

Com a chegada da Primavera 2023, é hora de renovar o guarda-roupa. Para esta estação, as passarelas apresentaram várias novidades de roupas e cores, apostando numa paleta de tonalidades vibrantes e suaves, que vão desde o viva magenta até ao lavanda.

Essas cores podem ser combinadas entre si ou com outras tonalidades já presentes no seu guarda-roupa, para criar looks muito originais. Além disso, as cores quentes, como as tonalidades de pôr-do-sol, e as cores metalizadas também vão estar em alta nesta Primavera. Descubra as 6 cores que não podem faltar no seu guarda-roupa e viva a estação.

“Viva Magenta”: a cor que transmite energia e vitalidade

A primeira cor que não pode faltar no seu guarda-roupa nesta Primavera é o “Viva Magenta”. Esta tonalidade de rosa é vibrante, alegre e transmite energia e vitalidade.

O “Viva Magenta” pode ser usado em peças inteiras, como um vestido ou um blazer, ou em detalhes, como um lenço ou uma bolsa. Além disso, essa cor é perfeita para combinar com tons neutros, como preto e branco, ou cores mais suaves, como azul bebé e lavanda.

Cores quentes: uma das grandes tendências da estação

As cores quentes são uma das grandes tendências desta temporada, principalmente os tons que lembram o pôr-do-sol. Laranja, vermelho e amarelo são algumas das cores que vão invadir as lojas e as ruas nesta Primavera. Essas cores são ideais para usar em looks mais descontraídos, como calças, saias e vestidos leves. Além disso, as cores quentes podem ser combinadas com outras cores vibrantes, como o verde e o azul, criando looks ainda mais ousados e divertidos.

Azul bebé: uma cor suave que combina com bom tempo

O azul bebé é uma das cores mais suaves e delicadas desta Primavera. Essa cor transmite tranquilidade e serenidade, e pode ser usada tanto em looks mais formais, como em visuais mais descontraídos. O azul bebé combina muito bem com outras cores suaves, como o branco e o cinza, criando looks elegantes e sofisticados. Além disso, essa cor pode ser usada em peças inteiras, como um vestido ou um macacão.

Cores metalizadas: o brilho que não pode faltar

As cores metalizadas são uma tendência que veio para ficar, e nesta Primavera, elas ganham ainda mais destaque. O prata, o dourado e o bronze são algumas das cores que vão estar em alta, oferecendo um toque de brilho e sofisticação ao seu conjunto. Essas cores podem ser usadas em peças inteiras, como um vestido ou uma saia, ou em outros pormenores, como um sapato ou uma bolsa. As cores metalizadas combinam perfeitamente com outras cores mais vibrantes.

Verde: a cor da natureza

Os tons de verde também são uma aposta para esta Primavera. A cor que melhor representa a Natureza e pode ser usada em todas as suas tonalidades, desde o verde-claro até o verde-escuro. O verde é uma cor versátil e pode ser usada em conjuntos mais descontraídos, como uma camisa ou um colete, ou em looks mais formais, como um vestido ou uma saia. Além disso, combina bem com outras cores suaves, como o branco e o bege, oferecendo um toque mais chic.

Lavanda: um leve romance

O Lavanda é uma das cores mais suaves e românticas desta Primavera. Essa tonalidade de roxo transmite tranquilidade e serenidade, e pode ser usada tanto em looks mais formais, como mais descontraídos. Esta cor combina muito bem com cores suaves, como o branco e o rosa claro, conferindo aquele toque feminino e delicado perfeito para esta estação.

Use e abuse do lavanda nesta Primavera, tanto em peças inteiras como vestidos, como em pormenores, como por exemplo lenços.

Primavera é renovação

Agora já sabe quais as 6 cores que não podem faltar no seu guarda-roupa nesta Primavera 2023. Combine essas cores entre si e com outras tonalidades que já tenha no seu guarda-roupa, e crie looks cheios de energia e personalidade. Lembre-se sempre de escolher peças que valorizem o seu estilo e que a façam sentir-se bem, até porque a moda também é emoção.