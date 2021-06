Seis adeptos franceses confundiram Budapeste com Bucareste

Seis adeptos gauleses viajaram para apoiarem a seleção de França no duelo contra a Hungria mas um engano geográfico acabou por deitar tudo a perder.

Tudo começou quando os amigos Leon, Joel, Didier, Manuel, Jacques e Leon decidiram juntar-se e viajar até Budapeste, para ver o França-Hungria da segunda jornada do Grupo F.

Estava tudo reunido para uns dias de festa: os seis amigos apanharam o avião e seguiram viagem, mas o problema surgiu quando chegaram ao destino. Leon, Joel, Didier, Manuel, Jacques e Leon apanharam um autocarro para o centro da cidade e, como ainda faltavam várias horas para o jogo, aproveitaram para beber e começar a festa. Só que os amigos perceberam que algo não batia certo, uma vez que em vez de verem adeptos equipados com as cores da Hungria, os apoiantes estavam vestidos com as cores da… Ucrânia.

