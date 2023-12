Seia tem o Natal mais sustentável de Portugal

A Aldeia de Montanha de Cabeça, no concelho de Seia, distrito da Guarda, volta a apresentar de sexta-feira até 1 de janeiro de 2024, o Natal “mais genuíno e sustentável de Portugal”.

A serra da Estrela é o pano de fundo para a 11.ª edição do evento “Cabeça Aldeia Natal”, que dispensa o Pai Natal e onde as decorações são naturais e feitas com a vontade e criatividade das gentes da aldeia.

Os promotores descreveram numa nota enviada à agência Lusa que tudo é feito manualmente, com materiais recolhidos de forma responsável no meio natural envolvente, como as giestas, videiras, pinheiros, folhas de fetos, canas de milho e ainda outros materiais reciclados.

Todo o trabalho é feito pela comunidade e pelas coletividades da aldeia.

A iniciativa tem o envolvimento da Comissão dos Compartes da Cabeça, da União de Freguesias de Vide e Cabeça, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha (ADIRAM) e do município de Seia.

“Não há empresas envolvidas, são apenas os habitantes que se encarregam de dar vida e alma à decoração desta festa de Natal”.

Nesta Festa de Natal, “tudo é feito para que esteja em harmonia com o verdadeiro espírito natalício de comunhão, partilha e valorização de tradições, como a missa do Galo, a fogueira de Natal, a confeção de iguarias no forno comunitário e o Mercado de Natal com produtos regionais.

A organização lembrou que o cenário é único e quem visitar a localidade de Cabeça nesta altura do ano pode vivenciar o verdadeiro Natal das gentes mais genuínas da montanha.

As casas dos habitantes “dão vida ao pequeno mercado de Natal e as tasquinhas e as ruas são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes”.

Ao entardecer, “a magia acontece com milhares de luzes a iluminarem as ruelas e o casario típico desta Aldeia de Montanha”. Cabeça foi a primeira aldeia do país a receber a tecnologia LED.

Ao longo do evento “Cabeça Aldeia Natal” realizam-se diversas atividades paralelas.

A organização destacou ‘workshops’ de decoração de Natal sustentável, nos quais os visitantes são desafiados a fazer decorações natalícias ecológicas. E também diversas oficinas dedicadas à destilação de óleos essenciais, aos bordados tradicionais, aos brinquedos tradicionais, à cestaria tradicional e à feltragem.

Os visitantes podem ainda fazer um passeio de bicicleta elétrica para conhecer outras aldeias de montanha nas proximidades e caminhadas pedestres acompanhadas nos trilhos da aldeia.

O evento “Cabeça Aldeia Natal” integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha.