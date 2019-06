Seia incentiva reciclagem

O município de Seia lançou uma nova campanha de sensibilização ambiental, que tem como objetivo reforçar a importância da valorização dos resíduos recicláveis e aumentar os níveis de deposição seletiva no concelho, foi anunciado.

Segundo a autarquia de Seia, presidida por Carlos Filipe Camelo, a campanha denominada “Produzido com Lixo” é dirigida aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos centros escolares de Seia e de São Romão.

A iniciativa “alerta para a quantidade de lixo produzido diariamente por cada cidadão e para a enorme parcela (cerca de 70%) que, apesar de ter condições para integrar o processo de reciclagem, não é encaminhada para esse fim”, é justificado.

O município de Seia refere que a campanha de sensibilização ambiental tem também por mote “Com a sua participação o lixo ganha vida!”, que exorta para a importância do papel que cada um “desempenha no início do processo de reciclagem”.

No âmbito da campanha foram apresentados às crianças envolvidas “os tempos de degradação dos materiais quando enviados para aterro e ganhos em recursos, energia, tempo e espaço, quando aproveitados”, refere a fonte.

“O potencial de transformação dos resíduos e o ciclo de aproveitamento e reintrodução no processo produtivo de cada uma das principais matérias-primas foram também expostos, funcionando como argumento para os benefícios ambientais e económicos decorrentes do sistema de reciclagem”, remata.

Ainda de acordo com o município de Seia, localizado na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, para reforçar o conteúdo transmitido com a nova campanha de sensibilização ambiental, foram distribuídos às crianças autocolantes, “que compilam e resumem as questões tratadas, e que permitirão disseminar a mensagem também junto dos pais, prolongando por sua vez no tempo a alteração do comportamento desejada”.

O projeto de sensibilização ambiental foi iniciado na sexta-feira, com uma iniciativa realizada nos dois estabelecimentos de ensino envolvidos.