queres viver os teus derradeiros dias

à sombra dos meus cabelos negros

queres morrer no diospireiro

onde nutrias o teu sangue

queres ser sepultado no barro do meu ventre

queres que as minhas lágrimas

sejam o teu réquiem

regressaste porque

queres no teu túmulo, diárias,

as flores dos meus olhos verdes

queres gravada, no teu epitáfio

a longa aurora das minhas palavras

queres, no silêncio da morte,

enquanto eu viver, incessante,

o meu coração a chamar-te

dm