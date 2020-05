Segunda volta das autárquicas divide candidatos lusodescendentes

A segunda volta das eleições autárquicas em França, para as cerca de cinco mil localidades que não resolveram a eleição na primeira volta, vai ter lugar no próximo dia 28 de junho. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Edouard Philippe. Para uns, não há condições para organizar estas eleições, como é o caso de Nathalie de Oliveira, autarca em Metz, e para outros, a escolha do governante foi boa, como é o caso de Paulo Marques, que foi eleito na primeira volta, em Aulnay-sous-Bois.

“O mais importante é a questão sanitária e a vida das pessoas. O próprio Primeiro Ministro disse que não havia uma boa solução. Eu acho prematuro realizarem as eleições já em junho, apesar de aparecerem dados mais positivos, mas as imagens deste fim de semana, o relaxamento, faz com que o vírus ainda esteja a circular e vai continuar a contaminar as pessoas” disse ao LusoJornal Nathalie de Oliveira.

Já Paulo Marques acha que os argumentos de Edouard Philippe são bons “pelo facto de temos uma noção, mais segura, do acolhimento das pessoas nas mesas de voto. A experiência da primeira volta vai ser útil”.

