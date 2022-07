Segunda temporada de “Capitani” já tem legendas em português

A segunda temporada da série policial luxemburguesa “Capitani” está disponível na plataforma de streaming Netflix desde sexta-feira, 8 de julho; após uma transmissão bem sucedida na televisão luxemburguesa RTL em fevereiro e março.

Na Netflix a série foi lançada com sucesso: já está no top 10 das séries mais assistidas em 25 países e, naturalmente, é número 1 no top 10 do Luxemburgo.

Desde esta segunda-feira, algumas versões de áudio e legendas da série foram adicionadas à Netflix: o áudio em inglês assim como a versão legendada em português estão agora também disponíveis.

A série “Capitani” conta, nas duas temporadas, com vários atores e técnicos portugueses e lusodescendentes como é o caso de Magaly Teixeira, Nilton Martins, Hana Sofia Lopes, entre outros.

