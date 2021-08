Segunda jornada da Liga com Porto, Sporting, Gil e Benfica na frente

O FC Porto venceu por 2-1 em casa do Famalicão, com um ‘bis’ do espanhol Toni Martinez, para a segunda jornada da Liga portuguesa de futebol, e colou-se a Sporting, Gil Vicente e Benfica na liderança.

No regresso a um recinto que conhece bem, pois foi no Famalicão que se evidenciou antes de rumar ao FC Porto, Toni Martinez colocou os ‘dragões’ em vantagem aos 13 minutos, sem festejar, e ampliou aos 43, erguendo as mãos em sinal de respeito pelo antigo clube.

Algo adormecido pela vantagem de 2-0 ao intervalo, o FC Porto mudou de registo para a segunda parte, surgindo francamente pior, e daí tirou partido o Famalicão para reduzir pelo brasileiro Riccieli Junior, aos 56 minutos.

No quarto minuto de compensação, o escândalo sob a forma de empate chegou a pairar sobre o recinto de jogo, numa jogada em que o Famalicão introduziu a bola na baliza portista, através de Bruno Rodrigues, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Com esta vitória, o FC Porto junta-se a Sporting, Gil Vicente e Benfica na frente do campeonato, todos com seis pontos, enquanto a equipa famalicense se encontra na parte baixa da tabela, ainda sem qualquer ponto somado.

O Gil Vicente manteve-se na companhia dos primeiros classificados da I Liga com um triunfo por 1-0 em casa do Portimonense, com um golo do extremo Samuel Lino, aos 60 minutos.

Contando por triunfos os dois jogos, dado que na primeira ronda venceu por 3-0 na receção ao Boavista, o Gil Vicente segue no grupo restrito de equipas com o máximo de pontos.

O Portimonense, que na estreia tinha vencido por 1-0 em casa do Vitória de Guimarães, segue na nona posição, com três pontos, inserido num grupo com Tondela (sexto), Paços de Ferreira (sétimo, com menos um jogo), Sporting de Braga (oitavo) e Vizela (10.º).

Nos Açores, num jogo com final frenético, com três golos na reta final, dois dos quais de grande penalidade, Santa Clara e Moreirense empataram a 2-2 e somaram o primeiro ponto no campeonato.

O aniversariante brasileiro Carlos Júnior, que hoje completou 26 anos, adiantou a equipa açoriana, aos 58 minutos, e o triunfo parecia bem encaminhado depois de Rodrigo Conceição ter deixado os ‘cónegos’ reduzidos a 10, ao ser expulso com vermelho direto, aos 76.

Num último fôlego, a equipa de Moreira de Cónegos chegou à igualdade aos 90 minutos, numa grande penalidade convertida por Yan Matheus, mas o Santa clara voltou para a frente aos 90+4, com novo golo de Carlos Júnior, na transformação de um penálti.

Após na quinta-feira ter garantida a presença no ‘play-off’ da Liga Conferência Europa, que irá disputar com os sérvios do Partinzan, o Santa Clara esteve a um passo de somar o primeiro triunfo na Liga, mas o Moreirense não deixou.

A igualdade final a 2-2 surgiu por André Luís, aos 90+10 minutos. Com este empate, as duas equipas somaram o primeiro ponto no campeonato, estando o Santa Clara no 13.º posto e o Moreirense no 11.º.