SEDES apresenta oficialmente delegação dedicada às comunidades

A SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, lançou este sábado, e pela primeira vez, uma delegação no exterior, para reunir os contributos dos portugueses instalados noutros países da Europa e começa por defender o voto eletrónico.

O tema “A diáspora e as eleições portuguesas” dominou esta sessão de lançamento que teve lugar na Embaixada de Portugal em Paris, com um foco na participação cívica de quem vive fora do país.

Na qualidade de Secretário-Geral da SEDES Europa, Vítor Oliveira lançou a cerimónia de tomada de posse dos seus órgãos, que decorreu na Embaixada de Portugal em Paris. “Ficámos hoje com a certeza que o projeto SEDES na Europa, tem um enorme potencial de desenvolvimento”, afirmou, destacando o papel da associação na acumulação de “capital de conhecimento que seja útil a Portugal (…) é a nossa missão, tendo como prioridade a elevação da causa pública”.

O lançamento oficial da delegação Europa da SEDES é lançado neste final de ano mas o BOM DIA sabe que o plano original apontava para antes do verão, tendo a cerimónia sido protelada por “razões de agenda” de vários intervenientes.

Carlos Pereira, presidente da SEDES Europa, em declarações à agência Lusa, destacou o tema escolhido para o primeiro debate: “Nós escolhemos a participação cívica dos portugueses fora de Portugal, que é um assunto importante. Uma primeira parte é sobre a metodologia de voto e a história fez com que este debate apareça num bom momento em que vamos a eleições. E outro assunto é a representação da diáspora no Parlamento”, afirmou o jornalista, diretor do LusoJornal.

Os membros desta nova equipa, que vêm de diferentes pontos do continente europeu, como França, Bélgica, Luxemburgo ou Reino Unido, e os especialistas ouvidos, que ajudaram na produção de um documento de trabalho sobre as melhores práticas a nível internacional, defendem o voto eletrónico para aumentar a participação dos emigrantes nas eleições portuguesas.

E segundo Álvaro Beleza, a SEDES defende um novo sistema eleitoral semelhante ao alemão, e afirma que “a digitalização será o que vai mudar a adesão ao voto”.

“Defendemos abertamente o voto eletrónico. Sabemos que há um problema ligado com o facto de um português que mora na Guadalupe ter de apanhar um voo de nove horas para vir votar a Paris se quiser votar nas eleições europeias, presidenciais ou para as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas. Isto explica a pouca participação. Mas não precisamos ir tão longe, um português em Nantes não faz o trajeto para votar em Paris, portanto esta não é uma democracia para todos e é preciso mudar”, explicou Carlos Pereira.

Foram três os principais assuntos principais de reflexão:

Voto electrónico – acesso ao voto dos portugueses que residem fora de Portugal, dando o exemplo dos portugueses residentes na Guadalupe

Representação de Portugal no Parlamento Europeu: se antes éramos 4.000 e agora somos um milhão de eleitores, como é que o número de deputados continua o mesmo?

Ensino do português: a importância de o ver não de uma perspetiva de ensino de português aos lusodescendentes mas de um ponto de vista de projeção da língua portuguesa no estrangeiro

Na posse da delegação da SEDES Europa e no consequente debate deste sábado em Paris marcaram presença Álvaro Beleza, Presidente do Conselho Coordenador da SEDES, assim como o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, os dois deputados eleitos pelo círculo eleitoral da Europa no Parlamento, Nathalie de Oliveira e Paulo Pisco, e ainda Christine de Oliveira, coordenadora do Observatório das Comunidades na SEDES.

Veja aqui a transmissão em direto do BOM DIA.

A SEDES é uma instituição portuguesa dedicada ao debate e reflexão sobre questões sociais e económicas. Fundada em 1970, tem como objetivo promover a discussão informada e construtiva sobre temas relevantes para o desenvolvimento de Portugal.

A associação reúne membros de diferentes setores da sociedade, incluindo académicos, empresários, e profissionais de diversas áreas, buscando contribuir para a formulação de políticas públicas e estratégias que promovam o desenvolvimento econômico e social do país. A SEDES organiza regularmente conferências, seminários e debates, proporcionando um espaço para a troca de ideias e o desenvolvimento de propostas concretas.

As áreas de interesse da SEDES abrangem diversos tópicos, incluindo economia, educação, saúde, cultura, tecnologia e sustentabilidade. Através de suas atividades, a associação visa influenciar positivamente a tomada de decisões em Portugal, fomentando o progresso e o bem-estar da sociedade.