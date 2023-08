Secretário de Estado visita portugueses na América do Sul

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, deslocar-se-á à América do Sul, entre os dias 15 e 20 de agosto, visitando o Paraguai, o Uruguai e a Argentina.

No dia 15 de agosto, em Assunção, no Paraguai, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação representará Portugal na Cerimónia Oficial de Tomada de Posse do Presidente Eleito do Paraguai, Santiago Peña.

No Uruguai (Montevideu, dias 16 e 17 de agosto), Francisco André, realizará consultas políticas com o seu homólogo sobre o relacionamento bilateral e sobre os principais pontos em destaque da agenda regional e internacional dos dois países.

Na Argentina (de 18 a 20 de agosto, em Buenos Aires e Mendoza), o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação manterá contactos com as autoridades relevantes e visitará investimentos portugueses na região.