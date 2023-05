Secretário de Estado visita portugueses em Paris e Bordéus

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia na sexta-feira uma deslocação de três dias a França, para contactos com as comunidades portuguesas e lusodescendentes em Bordéus e Paris.

De acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a visita, que decorre domingo, integra contactos com autoridades locais, bem como encontros com organizações associativas, empresários e outros membros da comunidade portuguesa, “prestando homenagem à língua e à cultura portuguesa”.

O secretário de Estado “marcará presença na abertura oficial da 11.ª edição da ‘Marché Portugais de Cenon’ e na 47.ª Festa Franco-Portuguesa de Pontault-Combault, participando ainda na ‘Journée du Portugal’ organizada pelo consulado-geral em Bordéus”, detalha a nota.

Na agenda de Paulo Cafôfo consta ainda a entrega de ‘tablets’ do programa de digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) com fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), destinados a alunos, professores e leitores.

Na capital francesa, na reunião com a Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e empresários portugueses, bem como na Festa Franco-Portuguesa de Pontault-Combault, Paulo Cafôfo será acompanhado pelo secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares.

O governante leva consigo a divulgação do Bupi – Balcão Único do Prédio, bem como uma campanha de divulgação junto da diáspora dos registos civil, predial e comercial.

“A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado ‘Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas’”, explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O objetivo, concluiu a nota, passa por “reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro” ao nosso país “e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual” da nossa diáspora.