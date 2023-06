Secretário de Estado visita comunidade de Estrasburgo

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, realiza uma visita às comunidades portuguesas e lusodescendentes em Estrasburgo. A deslocação, que decorre entre os dias 29 e 30 de junho, integra a inauguração da Delegação da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa na região, bem como contactos com autoridades locais e encontros com organizações associativas, empresários e demais membros da comunidade portuguesa.

A agenda de trabalhos contempla visita a alunos e professores da Seção Portuguesa de um colégio internacional, a uma empresa promovida por portugueses, reconhecida na França pelas suas boas práticas de restauro amigas do ambiente, tal como a duas associações, uma das quais de cariz desportivo e a outra com um papel de relevo como ponto de encontro da comunidade local.

Destaca-se ainda o lançamento do Projeto-piloto do ensino à distância da língua portuguesa, que será anunciado no Collège International Vauban. Trata-se de uma resposta à situação concreta de dispersão de alunos nas zonas de Bordéus e Estrasburgo, que assim poderão beneficiar do ensino do português com recurso à digitalização.

A deslocação enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora.