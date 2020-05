Secretário de Estado percorre Portugal para promover economia

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, iniciará no dia 07 de maio, o roteiro empresarial Portugal Open for Business, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros no seu sítio oficial.

Este roteiro enquadra-se num conjunto de medidas apresentadas pelo Governo com o objetivo de promover, interna e externamente, o relançamento da atividade económica nacional. Envolve visitas a empresas e associações de diversos setores nos vários distritos, mas também ações de sensibilização nos principais mercados de destino das exportações nacionais, avança o referido texto.

O primeiro programa deste roteiro inicia-se com uma deslocação do Secretário de Estado à unidade industrial de produção de medicamentos, no Cacém, seguindo-se uma visita ao Parque Empresarial da Península de Setúbal – Blue Biz, onde se reunirá com empresas dos setores aeronáutico e químico.