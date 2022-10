Secretário de Estado já acompanha portugueses afetados pelas cheias na Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, chegou na tarde de terça-feira a Caracas para contactos com a comunidade luso-venezuelana. Durante a visita, que se prolonga até 18 de outubro, Paulo Cafôfo supervisionará a atenção consular aos portugueses afetados pelo mau tempo e inaugurará a nova sede do Consulado Honorário de Portugal em Los Teques (a sul de Caracas).

Na quinta-feira, 13 de outubro, estará presente na consagração do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Carrizal (a sul de Caracas), uma cerimónia que será presidida pelo cardeal-arcebispo Baltasar Porras.

De seguida, reunir-se-á com a Conferência Episcopal Venezuelana e estará presente na assinatura de um protocolo de cooperação entre a Fundação Nova Era – Jean Pina e a Federação Ibero-Americana de Luso-descendentes, visitando ainda, nesse mesmo dia, o Centro Português de Caracas.

Na sexta-feira, 14 de outubro, Paulo Cafôfo prevê deslocar-se à cidade de Barcelona (315 quilómetros a leste de Caracas), onde se reunirá com vários empresários, visitará as instalações do Consulado Honorário de Portugal e tem agendado um encontro com a comunidade portuguesa local.

Um dia depois, em Caracas, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas oferecerá uma receção na residência oficial do embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago.

Depois, participará, em Caracas, numa festa de angariação de fundos para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal, instituição religiosa onde no domingo assistirá a uma eucaristia e um arraial.

Na noite de domingo, Paulo Cafôfo, participará numa jornada de atenção noturna e distribuição de alimentos e roupas a portugueses e a venezuelanos sem abrigo, organizada pela ONG “Regala Una Sonrisa”.

Na segunda-feira 17 de outubro o SEC visitará a cidade de Barquisimeto (360 quilómetros a oeste de Caracas), onde contactará com portugueses no Centro Luso-larense.

A visita concluirá a 18 de outubro com uma conferência de imprensa em La Guaira, 37 quilómetros a nordeste da cidade capital da Venezuela.