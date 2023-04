Secretário de Estado Francisco André inicia visita oficial a Washington

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, estará em Washington quinta e sexta-feira para participar nas reuniões de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, bem como para assinar um Memorando de Cooperação Triangular entre o Instituto Camões a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que permitirá aprofundar a cooperação entre os dois países em África.

No âmbito desta deslocação, o SENEC vai manterá diversos encontros com representantes do Grupo Banco Mundial e participará numa reunião informal sobre o financiamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento.

Este último encontro é promovido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.