Secretário de Estado das Comunidades recebeu Fundação Jean Pina

A Fundação “Nova Era Jean Pina”, constituída em 2019, pelo empresário português em França, João Pina, administrador do Grupo Pina Jean, instituição que assume como principal missão a promoção de uma cultura e rede de solidariedade na Diáspora, reuniu na quinta-feira com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A reunião, que decorreu na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, teve como objetivo explanar junto do governante os projetos de cariz sociocultural que a Fundação “Nova Era Jean Pina” tem dinamizado ao longo dos últimos anos em prol das pessoas mais desfavorecidas ou vulneráveis, como idosos, crianças institucionalizadas e desempregados. Assim como, as atividades que a instituição vai realizar a breve trecho, mormente um programa destinado a promover a literacia digital junto da comunidade portuguesa em França, isto, é a ensinar compatriotas no território gaulês que nunca tenham usado a internet a fazê-lo.

No decurso da reunião, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, demostrou profundo apreço e conhecimento das iniciativas empreendidas pela Fundação Nova Era Jean Pina, assim como reconheceu o relevante trabalho que a “Fundação desenvolveu na Venezuela com a atribuição de 200 cabazes, ato da maior importância social numa época tão especial como é a quadra natalícia”. E demonstrou “todo o interesse em promover parcerias futuras entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e a Fundação Nova Era Jean Pina, principalmente na área social e na capacitação na área da literacia digital”.