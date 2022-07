Secretário de Estado das Comunidades de visita aos EUA e às Nações Unidas

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas realiza uma visita aos EUA esta semana. A viagem passa pelas Nações Unidas (ONU) e por uma visita à comunidade portuguesa no país.

Será entre os dias 20 e 23 de julho que Paulo Cafôfo estará de viagem pelo leste americano. A sua viagem começa com uma intervenção na ONU, “no Diálogo de Alto Nível promovido pelo Presidente da Assembleia Geral, sobre o Desenvolvimento Sustentável em África”, como o próprio assume nas redes sociais.

A visita à comunidade vai passar por New Jersey, Nova Iorque e Massachusetts. No âmbito do roteiro “Portugal No Mundo: Caminhos Para Valorização Das Comunidades Portuguesas”, a viagem leva o secretário de Estado a Newark/Elizabeth, a New Bedford e a Boston.

Paulo Cafôfo estará com diversos representantes da comunidade, como membros do Conselho das Comunidades, das diásporas das regiões autónomas, “eleitos de origem portuguesa, académicos, cientistas, investigadores, empresários e dirigentes associativos”.

O secretário de Estado pretende acompanhar os bons e maus momentos das comunidades, realçando os êxitos e as dificuldades que os portugueses enfrentaram ou enfrentam, como escrito na página de Facebook de Paulo Cafôfo.

“O desafio é o de que esta comunidade, que tem uma excelente integração, que demonstra um inegável empreeendedorismo e desempenha um relevante papel económico e sociopolítico, tudo aspetos positivos de uma excelente assimilação com o país que escolheram para residir, possa manter uma ligação à sua identidade portuguesa”, reflete o Secretário de Estado. “É esta sua relação com Portugal que pretendo valorizar”, conclui.

