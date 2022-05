Secretário de Estado das Comunidades anuncia e-Cônsul

No fim da visita oficial ao Reino Unido, Paulo Cafôfo anunciou a criação de duas plataformas digitais de apoio consular. O e-Cônsul e o e-Visa vêm permitir apoio direto digital do consulado aos portugueses.

No fim da visita oficial do secretário de estado das Comunidades Portuguesas (SECP), que havia começado em França, Paulo Cafôfo anunciou a criação de plataformas que facilitem documentação e passagem de vistos aos portugueses.

Em visita ao Consulado-Geral em Londres, explicou que o e-Cônsul será o atendimento online do consulado, “que irá permitir que as pessoas possam recorrer a alguns documentos sem terem de se deslocar ao consulado”, como refere em entrevista à Antena 1. Apresentou também o e-Visa, que permitirá que a comunidade “tenha um visto também sem precisar de ir ao consulado”.

A iniciativa dos vistos foi apresentada em Londres porque o Consulado-Geral em Londres foi o mais afetado devido ao Brexit. Contudo, o projeto será “especialmente para este consulado, mas não só”.

O SECP teve a oportunidade de, em quatro dias na Grã-Bretanha, marcar presença no 44º aniversário do clube “A Família”, a associação portuguesa mais antiga no Reino Unido; mas também com uma instituição relacionada com a igualdade e violência de género, “uma questão pouco falada nas nossas comunidades”, conclui Paulo Cafôfo.

