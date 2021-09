Secretário de Estado da Internacionalização visita portugueses da região de Bordéus

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, deslocar-se-á a Bordéus, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro, em missão de diplomacia económica junto da comunidade empresarial portuguesa residente naquela região.

No dia 30 de setembro, pelas 18h00, o Secretário de Estado presidirá à cerimónia de inauguração da Delegação para a Nova Aquitânia da Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa (CCIFP). Esta iniciativa da CCIFP, primeira entidade a obter o reconhecimento oficial como câmara de comércio portuguesa no estrangeiro, contará com a presença de mais de 80 empresários portugueses e franceses.

No dia seguinte, pelas 10h00, Eurico Brilhante Dias visitará as instalações do Grupo Amorim, investimento português no setor da cortiça; e, pelas 14h30, Chateau Pont Saint-Martin, onde reunirá com um investidor português na área da produção de vinhos.

Em 2020, a França foi o 2º cliente das exportações portuguesas de bens, representando 13,5% no total, tendo apresentado um excedente de 2.257 milhões de euros.