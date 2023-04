Secretário de Estado da Internacionalização na Web Summit do Rio de Janeiro

O Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, vai marcar presença na edição 2023 da Web Summit, que decorre no Rio de Janeiro, como orador convidado, intervindo no painel “What’s changing in internacionalization”, que vai debater a mudança na internacionalização e respetivas tendências.

Numa altura em que a tecnologia está a encurtar distâncias, nesta sessão será abordada a forma como os mercados globais em crescimento estão a mudar e quais são as melhores estratégias de internacionalização para 2023.

O Secretário de Estado da Internacionalização intervém, dia 2 de maio, no Corporate Innovation Summit, Riocentro, Rio de Janeiro.