Secretário de Estado da Internacionalização na feira de Hânover

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, desloca-se a Hânover e a Hamburgo, entre os dias 31 de março e 3 de abril, em missão de captação de investimento e para participar na Hannover Messe, uma das principais feiras internacionais nas áreas da produção e automação industrial, tecnologias de informação, energia e mobilidade elétrica.

O programa terá início no dia 31 de março, pelas 18h00, com a participação do Secretário de Estado na cerimónia de inauguração da Hannover Messe.

A feira conta com a participação de várias empresas portuguesas.