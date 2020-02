Secretário de Estado da Energia visita Japão

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, realiza uma viagem de quatro dias a Tóquio, no Japão, com o objetivo de aprofundar as relações políticas e empresariais entre os países.

Em nota divulgada à comunicação social, o Governo afirma que tencionar potencializar a produção e exportação de hidrogénio verde, planeando a conversão de infraestruturas do transporte de combustíveis fósseis para o hidrogénio e, assim, apostar na mobilidade sustentável.

Segundo um comunicado do Governo, João Galamba vai encontrar-se com o vice-ministro da Economia, Comércio e Indústria, o diretor-geral da Agency for Natural Resources and Energy, e com várias empresas japonesas.

Das várias empresas e instituições presentes encontram-se a Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica.