Secretária de Estado visita portugueses do Canadá

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas inicia na terça-feira, dia 2 de novembro, uma visita ao Canadá.

Berta Nunes irá reunir-se com a comunidade portuguesa, designadamente com membros do movimento associativo, deputados federais e outros luso-eleitos, e visitará os postos consulares no país.

As cidades no roteiro desta visita são Winnipeg, Ottawa, Kingston e Toronto.

Programa da visita:

Dia 2 de Novembro (terça-feira) – Winnipeg

09h30 Visita ao Consulado Honorário de Portugal em Winnipeg

10h15 Visita à Associação Portuguesa de Manitoba

11h15 Visita à paróquia da Imaculada Conceição

16h00 Visita ao Lar de Santa Isabel

19h00 Jantar na Casa dos Açores de Winnipeg

Dia 3 de Novembro – (quarta-feira) Winnipeg-Ottawa

20h00 Jantar com a comunidade portuguesa em Ottawa/Gatineau no Centro Comunitário Português Amigos Unidos (CCPAU)

Dia 4 de novembro (quinta-feira) – Ottawa-Kingston

11h30 Encontro com Deputados federais luso-eleitos na Embaixada de Portugal em Ottawa

19h00 Jantar na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston

Dia 5 de novembro (sexta-feira) – Kingston-Toronto

11h30 Visita ao Centro Cultural Português de Kingston, seguida de almoço com o corpo dirigente

18h00 – Visita ao Consulado Geral de Portugal em Toronto. Inauguração da exposição de pintura ‘Expressions’ na Galeria Almada Negreiros, organizada pela Luso-Canadian Charitable Society e pelo Consulado-Geral de Portugal em Toronto

19h30 Conferência de imprensa conjunta da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e da Fundação AEP/Rede Global da Diáspora

20h00 Reunião com os funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Toronto

Dia 6 de novembro (sábado) – Toronto-Kitchener-London

12h30 Almoço com a Comunidade Portuguesa de Kitchener/Waterloo/Cambridge, no Kitchener Portuguese Club

16h00 Encontro/Convívio com a Comunidade Portuguesa de London

Dia 7 de novembro (domingo) – Toronto

09h00 Missa na Igreja de Santa Helena

10h30 Visita à Casa do Alentejo de Toronto e reunião com a direção desta estrutura associativa e com a direção da Casa dos Açores de Toronto

10h45 Assinatura da Adenda ao MOU (Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado Português e a Toronto Catholic District School Board em 2012)

Assinatura de Protocolo de Escola Associada entre o Camões I.P. e o First Portuguese Canadian Cultural Centre

11h00 Entrega pela SECP de Diplomas de Certificação aos oito melhores alunos de Português das Escolas Públicas e Comunitárias da Província do Ontário

11h15 Encontro com a Imprensa Luso/Canadiana

12h00 Almoço/Convívio com a comunidade portuguesa

15h00 Visita ao Centro de Acolhimento e Acompanhamento de Toronto para pessoas com necessidade de cuidados especiais / Luso Canadian Charitable Society

16h45 Encontro/Convívio com a Comunidade Portuguesa com a presença do Diretor das Comunidades Madeirenses, José Rodrigues, na Casa da Madeira