Secretária de Estado entrega diplomas a 150 alunos de português

Este domingo o Trifolion, em Echternach, será o palco da cerimónia de entrega dos certificados aos mais de 150 alunos que obtiveram aproveitamento, nas provas de certificação de língua e cultura portuguesas que se realizaram no passado mês de junho no Luxemburgo.

A cerimónia de entrega de certificados terá lugar, a partir das 16 horas.

O Camões IP, ao promover o ensino da língua e da cultura portuguesas, pretende contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas, orais e escritas, das crianças e dos jovens lusófonos, garantir o sucesso na aquisição de outras línguas e dar-lhes a oportunidade de se tornarem cidadãos mais capazes e competitivos numa sociedade cada vez mais exigente.

A língua portuguesa, falada por mais de 261 milhões de pessoas, língua oficial de nove países na Europa, África, América Latina e Ásia, e língua de trabalho em 32 organizações internacionais, destaca-se cada vez mais como língua global e pluricêntrica, pelo que ser detentor de um diploma de proficiência nesta língua, reconhecido internacionalmente, se revela uma mais-valia, designadamente nos planos da capacitação profissional e empregabilidade.

A cerimónia de entrega dos certificados conta com a presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, com o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, com o Presidente do Camões I P, com o Coordenador de Ensino no Benelux e vários professores da sua equipa, com a representante da Direção Geral do Ensino Superior e com os pais e familiares dos alunos.