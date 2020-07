Secretária de Estado das Comunidades visita Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, desloca-se a Mogadouro esta sexta-feira, onde se reune com os presidentes dos municípios da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.

Nesta ocasião serão apresentados o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), aprovado em resolução de Conselho de Ministros no dia 23 de julho, e o novo modelo do protocolo de formação da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas dirigida aos Gabinetes de Apoio ao Emigrantes.

No âmbito desta visita, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitará ainda projetos no concelho de investidores da diáspora.

Às 21 horas a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas intervirá também na sessão de entrega do Prémio Guerra Junqueiro à poeta Ana Luísa Amaral no FFIL – Freixo, Festival Internacional Literário, Freixo de Espada à Cinta, Jardim do Museu da Seda e do Território, Freixo de Espada à Cinta.