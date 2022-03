Secretária de Estado das Comunidades visita Fundão

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, participa na sessão de abertura do XXVI Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana, esta terça-feira, pelas 15h00.

O congresso é subordinado ao tema Territórios, Migrações e Fronteiras, e decorrerá no Fundão entre os dias 22 e 25 de março.

No mesmo dia Berta Nunes visitará o Núcleo Museológico daquela cidade, onde se encontra um importante acervo documental sobre a emigração que integrará a Rede Digital de Núcleos Museológicos sobre a Emigração Portuguesa dos séculos XIX e XX, um projeto em curso e que já abrange diversos núcleos museológicos em território nacional, e que em breve deverá contar com mais três localizados no estrangeiro.

No âmbito da sua visita de dois dias a este concelho beirão, que se inicia no dia 21, segunda-feira, Berta Nunes terá ainda oportunidade de visitar diversos dispositivos de apoio ao empreendedorismo na região e de conhecer alguns projetos de investimento desenvolvidos ao abrigo do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.