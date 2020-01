Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo

Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, estará no Luxemburgo entre 2 e 4 de fevereiro para reunir com as autoridades locais mas também com a comunidade portuguesa.

No domingo, dia em que chega ao grão-ducado, Berta Nunes participa na entrega dos diplomas aos alunos do ensino de língua portuguesa.

Depois a Secretária de Estado abre as segundas permanências sociais, que têm como principal objetivo continuar a tratar do problema das pensões em atraso.

Berta Nunes tem previsto ainda reunir com o vice-primeiro-ministro, o Ministro do Trabalho e o Ministro da Segurança Social luxemburgueses, para debater várias questões sociais em aberto entre Portugal e o Luxemburgo.

Por fim, a Secretária de Estado encontrar-se-á com o Ministro da Educação Nacional luxemburguês para abordar questões relacionadas com o ensino do português.

No final da visita, Berta Nunes prevê dar uma conferência de imprensa no dia 4 de Fevereiro nas instalações da Embaixada de Portugal, nde prevê fazer o balanço da visita ao Luxemburgo.

