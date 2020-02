Secretária de Estado das Comunidades junta-se ao “governo mais próximo”

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, visitam, no dia 26 de fevereiro, quarta-feira, os concelhos de Carrazeda de Ansiães e Mirandela, à margem do Conselho de Ministros Descentralizado em Bragança, que se realizará no dia 27 de fevereiro.

Em Carrazeda de Ansiães, Berta Nunes e Cláudia Pereira vão visitar explorações agrícolas e reúnem-se com empresários do setor agrícola para discutir a contratação de imigrantes como forma de ultrapassar a necessidade de mão-de-obra que se regista nesta área.

Em Mirandela, as Secretárias de Estado reúnem-se com a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) para discutir o reforço da presença das associadas da AIC junto da diáspora.

PROGRAMA

Carrazeda de Ansiães

10h00 – Visita a duas explorações agrícolas

Local: Aldeia Castanheiro do Norte, Rua Central – Carrazeda de Ansiães

11h30 – Visita à Adega Grambeira

Local: Rua Marechal Gomes da Costa – Carrazeda de Ansiães

15h00 – Encontro com empresários agrícolas

Local: Adega Grambeira, Rua Marechal Gomes da Costa – Carrazeda de Ansiães

Mirandela

18h00 – Encontro com a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã

Local: Escola de comunicação do Instituto Politécnico de Bragança, Mirandela