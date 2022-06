Seca não ajuda a agricultura luxemburguesa

Grande parte das culturas de cereais de verão ficaram prejudicadas com o estado do tempo. O tempo seco e a falta de chuva prejudicou produções inteiras, à exceção do milho.

O estado do tempo desta primavera foi um grau celsius mais quente que a do ano passado. Em março foi também um mês muito seco.

Abril foi mais frio do que a média de referência, a registarem-se temperaturas entre 7,5° e 9,6° graus, como refere o Contacto. Por oposição, maio já foi um mês muito quente, com médias entre os 13,3° e 16° graus.

O trigo de inverno ainda pode ter possibilidade de “sobreviver” para o próximo ano se a chuva continuar. Já os cereais de verão e algumas árvores de fruto estão mais prejudicadas, como as pereiras.

Também as vinhas jovens começam a sofrer com a falta de água, juntando ao alto custo que é irrigar os campos.