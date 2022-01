Se vir esta frente no seu retrovisor reduza a velocidade

O Ministério do Interior francês acaba de receber os primeiros 395 exemplares do Peugeot 3008 Plug-in Hybrid destinados à Gendarmerie Nationale.

Uma entrega que complementa a frota de unidades 5008 que têm vindo a integrar as forças da Polícia e da Gendarmerie francesas desde o ano passado. O motor híbrido plug-in equipa agora estes veículos de intervenção com a imagem da unidade de segurança interna, complementando o vasto lote de versões descaracterizadas integradas em 2020.

Estas novas unidades entregues são um sinal de que o 3008 plug-in híbrido cumpre com o caderno de encargos de uma organização muito exigente, em termos de fiabilidade e de performance, ao mesmo tempo que regista um bom valor residual.

Esta encomenda faz também parte da estratégia de eletrificação do parque circulante desta força policial e da preocupação em dotá-la de veículos fabricados em França, que proporcionam o melhor nível de desempenho. Com uma potência acumulada de 225 cv, um binário de 360 Nm e uma capacidade de aproximação discreta, em modo elétrico, durante as sessões de patrulhamento, os 3008 Hybrid da Gendarmerie são uma importante evolução no domínio dos veículos de intervenção.

Os 395 automóveis encomendados apresentam as seguintes características:

Peugeot 3008 Hybrid 225 eAT8, da versão Allure

Motor híbrido plug-in: 225 cv

Autonomia elétrica WLTP: até 56 km

Potência da bateria: 90 kW

Capacidade da bateria: 13,2 kWh

Consumo máximo combinado WLTP: 1,4 l/100km

Emissão máxima combinada de CO 2 WLTP: 32 g/km

WLTP: 32 g/km Cor específica Azul Célèbes

Serigrafia “GENDARMERIE NATIONALE”

Equipamento específico para as operações.

Os veículos são fabricados para o Ministério do Interior na fábrica da Stellantis de Sochaux, sendo depois transformados pela EGP de Hordain, um carroçador referenciado para o conjunto dos veículos com trabalho serigráfico do Grupo.

Para este primeiro trimestre de 2022 estão já programadas dotações adicionais, não só para a Gendarmerie, como também para a Polícia.