Se vier à rede, que sejam votos

Numa rede social – algumas delas bem deveriam ser grades para segurar cada um – um conhecido escrevia o seguinte: “Um adolescente de 16 anos pode mudar de sexo, mas não pode comer um bolo na Escola”.

Digo-lhe: Visto assim tens 5000% de razão! Mas a questão trata-se de educar – inserir bons hábitos de alimentação aos portugueses. São até directivas comunitárias. Não se trata especificamente da idade nem tem muito a ver com a escola, fui dizendo sem me esticar porque era um pouco em vão.

É a Democracia, digo. Eu nem com “esta Democracia” estou muito de acordo. Mas pronto! Até ver se eu, tu, os políticos (alguns em específico) encontramos outra coisa melhor… fui concluindo por perceber que a semente caía em terra árida.

E nesta aridez…

De imediato ao lado no televisor o líder partidário do CDS – PP, Francisco Rodrigues dos Santos, muito eufórico e consistente, quer no punho, na voz e nas interjeições – muito eloquente. E ocorre-me: se quisermos ver aquele rapaz calado que tanto se esforça para ser grande, demitam lá o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Meu dito: berrava contra Cabrita.

Para o rapaz em pré-campanha não é preciso ganhar Autarquia alguma. Basta demitir Eduardo Cabrita.

Nem digo para o entronizarem ministro por ser muito pequeno, porque preparação ele tem, como enfatiza, andou no colégio militar.

E Rui Rio, o líder do PSD, que não sabe muito bem o que quer para o Partido, quer para si, como vai dizendo a esmo, ao lado de Rodrigues dos Santos. Ou nem sei quem anda ao lado de quem.

PS(D): Eu sei o que Rio quer: liquidar o Partido.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).