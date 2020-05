Se vai passar por Espanha leia isto

O Consulado Geral de Portugal em Paris recorreu ao seu ‘site‘ para apelar aos portugueses para que não façam viagens não-essenciais por via terrestre enquanto vigorar o estado de alarme em Espanha. “Não faça viagens não-essenciais por via terrestre enquanto vigorar o estado de alarme em Espanha”, lê-se no texto divulgado.

Para quem está mesmo decidido a atravessar Espanha por via terrestre fica a informação de que apenas é permitida a entrada a: cidadãos espanhóis ou residentes em Espanha, residentes na União Europeia ou Estados Associados Schengen, que se desloquem diretamente para o seu lugar de residência, trabalhadores transfronteiriços, profissionais sanitários ou dedicados ao cuidado de idosos que se desloquem para o seu local de trabalho, pessoas que provem documentalmente motivos de força maior ou situação de necessidade.

As autoridades espanholas controlarão a residência e motivo de força maior. Terá de ser feita prova documental de uma das causas referidas, ou a entrada e circulação em Espanha poderá ser negada. Em caso de dúvidas sobre a travessia de Espanha consulte a página dos Conselhos aos Viajantes da Embaixada de Portugal em Madrid.

O Consulado indica também aos portugueses residentes em França uma declaração que estes devem ter consigo devidamente preenchida com prova de motivo familiar, imperioso ou profissional, sempre que realizarem deslocações superiores a 100 quilómetros dentro de território gaulês.