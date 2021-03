Se vai de carro a Portugal leia isto

Os residentes em zonas de risco de França que cheguem a Espanha via terrestre vão ter de apresentar teste negativo à covid-19 realizado nas últimas 72 horas. A medida entra em vigor esta terça-feira, dia 30 de março.

Ficam excluídos desta obrigação de apresentar um teste PCR ou outra prova de diagnóstico para o novo coronavírus os menores de seis anos, os motoristas de camião no exercício da sua atividade profissional, os trabalhadores transfronteiriços e os residentes nas zonas de fronteira num raio de 30 quilómetros da sua zona de residência.

O Ministério da Saúde qualifica a medida como “urgente e necessária” perante a situação epidemiológica. Além disso, justifica que é “proporcional” e “plenamente adequada para alcançar a finalidade pretendida, que é precisamente, evitar a transmissão do coronavírus e as suas variantes no país”.

Esta nova exigência acontece depois da polémica das festas ilegais e do denominado “turismo de embriaguez”, que tem o foco posto nos turistas franceses já que, segundo fontes policiais, os jovens desta nacionalidade são os estrangeiros que participam em maior número em festas ilegais.

A medida entra em vigor terça-feira e irá manter-se até o Governo declarar o fim da situação sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19.