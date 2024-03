Se seguidores nas redes fossem votos ganhavam Chega, Bloco e IL

A Doctor Spin, consultora de comunicação dedicada à nova economia, ecossistema de inovação e tecnologia, fez o levantamento da presença digital dos candidatos cabeça de lista às eleições legislativas que tiveram lugar este domingo.

Analisando cada perfil de candidatos cabeças de lista por distrito, Europa e Fora da Europa, bem como por partido, a consultora complementa a informação sobre a presença digital das páginas oficiais dos partidos, desta feita, com foco nos candidatos cabeça de lista com assento parlamentar.

Os candidatos que lideram as listas dos partidos BE, CDU, Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, PS e da coligação AD dos distritos de Portugal, regiões autónomas, Europa e Fora da Europa somam mais de 3,5 milhões de seguidores (3. 531 824) nas redes sociais Facebook, Instagram, TikTok e X.

A análise do departamento digital da Doctor Spin não incluiu o Linkedin, rede social naturalmente dedicada à atividade profissional dos candidatos e com menor foco na atividade política.

Sem surpresas, os candidatos cabeças de lista por Lisboa acumulam o maior número de seguidores com mais de 1,5 milhões de seguidores (1. 546 250) e o Porto surge em 2º lugar com mais de 400 mil seguidores (408. 790).

André Ventura, líder do Chega e cabeça de lista por Lisboa é quem lidera a lista, reunindo nas suas páginas de perfil político mais de um milhão de seguidores (1 021 600), estando presente em todas as redes sociais analisadas no levantamento, com uma média de 255 mil seguidores por rede. No Porto, quem encabeça a lista é Marisa Matias, pelo Bloco de Esquerda, com perto de 236 mil seguidores, tendo maior expressão no Facebook e na rede X.

Os cabeça de lista candidatos para integrar o Parlamento de Setúbal e Santarém conquistam o segundo e terceiro lugar em matéria de número de seguidores e foco na sua pegada digital em páginas individuais, acumulando perto de 357 mil seguidores e 217 mil seguidores, respetivamente. Entre os candidatos número 1 de cada distrito, é João Seilá da Iniciativa Liberal do núcleo de Santarém que conquista mais seguidores (perto de 119500 seguidores no Instagram e TikTok) e Rita Matias do Chega alcança mais de 117 mil seguidores nas quatro redes analisadas. Somando pouco mais de 9.000 seguidores, Portalegre é o distrito cujos candidatos usam menos perfis políticos nas redes.

Numa análise de número de seguidores de candidatos #1 por partido, é o Chega que lidera a tabela com mais de 1,6 milhões de seguidores, contudo, um volume que se deve, acima de tudo, a André Ventura que conta com mais de 1 milhão como acima referido. Em segundo lugar está o Bloco de Esquerdacom 645.122 seguidores, com Marisa Matias (235.700), Mariana Mortágua (209.700) e Joana Mortágua (109.700) a contribuir para este pódio. O terceiro lugar cabe à IL com os candidatos a somar 558.925 seguidores, estando em destaque Carlos Guimarães Pinto (145.403), João Seilá (119.406), João Cotrim de Figueiredo (101.375) e Bernardo Blanco (80.680) no topo de seguidores. No meio da tabela está o Partido Socialista com cerca de 339 mil seguidores, com Pedro Nuno Santos e Ana Catarina Mendes a liderar o pódio com 93.605 e 46.660 seguidores, respetivamente. Já os candidatos cabeças de lista dos partidos Livre, a coligação AD, PAN e CDU contam com menos seguidores, tendo na estratégia dos partidos o foco nas suas páginas oficiais. A liderar o Livre está Rui Tavares com 147.200 seguidores, a AD é Luís Montenegro que reúne 50.300 seguidores, no PAN é Rafael Pinto, por Braga, que recebe o maior número de seguidores (28.480), estando a Inês Sousa Leal a uma distância de centenas com 23.131 seguidores nas redes onde está disponível. Na CDU, que habitualmente centra a sua pegada digital nas redes oficiais do partido, é Bernardino Soares (por Santarém) e Alma Rivera (por Évora) que têm mais seguidores nas suas redes com cerca de 14 mil e 12 mil seguidores, respetivamente.

No Top10 de candidatos com mais seguidores consolidados, Chega, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal contam com os candidatos mais “populares” a nível de seguidores, destacando-se ainda o Livre com Rui Tavares. Já os candidatos do PS, AD, PAN, bem como os seus líderes surgem só no Top25.