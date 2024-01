Se pensas estudar em Viseu isto interessa-te

A nova residência (150 camas) e a requalificação das três existentes (320 camas) do IPV das quais foi lançado o concurso, num investimento de cerca de 11 milhões (com iva incluído), será de enorme importância para a vida dos Estudantes, Campus Politécnico e da Cidade. Um apoio aos estudantes bolseiros, e todos os estudantes que, de outra forma, teriam muita dificuldade em estudar em Viseu.

Um promotor da atratividade do IPV e da região, que contribuirá para a captação de novos estudantes nacionais e de países diferentes de todo o mundo. Só possível com esforço e empenho do IPV e das verbas disponibilizadas através do PRR. Uma oportunidade única de se construir e renovar algo que já há muito tempo era desejado – uma nova residência, requalificação das residências existentes, edificação de sala de estudos 24 horas e requalificação da Pérgola do Campus (espaço de estudo).

Nas edificações existem normas técnicas de localização e mobilidade, de adequação ao uso, de conforto ambiental, de instalações e equipamentos, e de sustentabilidade e inovação, que têm de ser seguidas no projeto e na construção de alojamentos para estudantes do ensino superior. As residências estarão equipadas com bibliotecas, salas de estudo, cozinhas e salas de refeições, acesso à rede wireless, salas de convívio entre outras características que visam favorecer a estada e a experiência académica dos nossos estudantes. Espaços favorecedores da convivialidade e do ensino presencial, um desafio enorme para o sucesso e a saúde global dos estudantes do ensino superior.

Está a decorrer, nas diferentes localidades onde o IPV tem cursos a serem lecionados, uma melhoria das condições de alojamento acessível, condição essencial para que mais pessoas possam frequentar o ensino superior. No distrito de Viseu, apesar de algumas dificuldades, não apresenta a mesma gravidade de outras regiões do País. Espera-se que a edificação da nova residência do IPV e a renovação /requalificação de espaços em Viseu (CMV), Lamego (CML) e Moimenta da Beira diminuam os constrangimentos existentes.