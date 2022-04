Se passar em Famalicão, passe pelo festival no Elogio Vádio

O Elogio Vádio recebe novas propostas de peso no Crú – Espaço Cultural em Famalicão. As bandas Blind the Eye e Sunflowers vão atuar no festival neste fim-de-semana.

De Santa Maria da Feira chegam os BLIND THE EYE, colectivo praticante de um musculoso Thrash/Death Metal Melódico, com nuances de Metalcore.

A banda que teve o início em 2015 e foi fundada inicialmente por dois membros: Ramiur Sekh e Rui Rocha.

Após um período de composição e trabalho com alguns músicos, Kevin Soares e Júnior Dias, assumiram a posição de Baixista e Guitarrista Ritmo, respectivamente.

Com esta formação, o grupo compôs dois singles: “Mask of Demon” e “Lesser Humans”, sendo este último o primeiro videoclip oficial da banda.

A banda tem estado bem ativa dando inúmeros concertos, de onde destacamos a participação no concurso de bandas de Villa de Bilbao, onde chegaram à final empunhando a bandeira lusa, e onde conquistaram um honroso 3° lugar, sem dúvida uma vitória.

Vão atuar esta sexta-feira, às 23h00 no Crú.

Com outra banda, é outra história. Formados em 2014, os Sunflowers andam a deixar o panorama musical português agitado desde então. Talvez seja porque o que sai do sistema de som não parece relacionado com o seu nome florido. Talvez seja pela sua ética de trabalho inigualável e inquietante. Talvez seja só controlo da mente através de ondas rádio. Quem sabe?

Em mais de 250 concertos, partilharam palco com bandas como Oh Sees, Moon Duo, Black Lips, Night Beats Boogarins, La Femme, etc e tocaram em festivais como Festival Indigènes (FR), Endless Daze Fest (SA), Inner City Psych Fest (SA), Bristol Psych Fest (UK), Festival Europavox (FR), Festival Super Bock Super Rock (PT), NOS Alive (PT) , entre muitos outros.

O álbum de estreia “The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy” foi primeiro lançado em 2016 pelo colectivo de artistas O Cão da Garagem (criado e gerido pela banda) e teve uma reedição em França em 2017 pela editora Only Lovers Records.

Também em 2017 embarcaram em duas tours europeias, a primeira em Maio por Espanha e França e a segunda em Novembro e Dezembro, passando por Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda e mais, surpreendendo todos os que cursaram o seu caminho com a insanidade e intensidade dos seus concertos ao vivo.

No seu espírito de ignorar-tudo-o-que-lhes-foi-dito-para-o-seu-bem , a banda mostra-se inquietante nos concertos ao vivo, entregando uma performance que tem tanto de block party psicadélica como de sessão de esfaqueamento sonoro. E pedem ao público para partilhar a sua energia, para a propagar mais longe do que as colunas de um PA com uma coluna furada o consegue fazer.

Para deixar que a sua energia faça aquilo que foi concebida para fazer: quebrar com as correntes simbólicas que nos prendem as nossas mãos, distraindo-nos com ecrãs, anúncios e vídeos de cães. Haverá alguém que irá tentar manipular, censurar e controlar as ondas sonoras para que estas fiquem salvas do ataque sónico iminente da banda.

Mas não conseguirão baixar o volume dos seus rugidos e muito menos o volume dos seus amplificadores. Isto é uma banda que sacrificou os seus ouvidos para que pudéssemos estudar de perto o tão bonito efeito Larsen. Está na altura de sacrificar os vossos.

Os Sunflowers poderão ser vistos no próximo sábado, também às 23h.