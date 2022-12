Se passa o Natal em Lisboa leia isto

Para celebrar um Natal memorável, o Lisbon Marriott Hotel preparou várias opções que vão desde o take-away aos buffets e pacote de alojamento.

Para quem pretende celebrar a melhor época festiva no conforto de sua casa, propõe o “Christmas to Go” que inclui:

– leitão e cabrito (120€ – 8 a 10 pessoas); perú (69€ – 8 a 10 pessoas) e pato (39€ – 3 a 4 pessoas) com companhamento á parte; arroz de forno; batata assada com alho e alecrim; legumes assados com tomilho e esparregado de espinafres (10€ para 4 pessoas).

– sobremesas : bolo de laranja e tofee (1,2kg) e bolo de banana [800g) a 17€; bolo rei (1,2kg) a 25€.

Para maior conforto, é recomendado encomendar com um mínimo de 48h de antecedência através do 21 723 54 00 ou *protected email* para depois recolher no Lisbon Marriott Hotel, localizado na Av. dos Combatentes, 45, Lisboa.

As condições de reserva: 100% de depósito com reserva (Iva incluido).

Já o CITRUS Restaurante, com uma vista priviligiada para um jardim tropical, promete uma experiência mágica, com um buffet especial do Chef inglês Dominic Smart para a Consoada (das 19h às 22h30 na noite de 24 de dezembro) e Almoço de Natal (das 12h30 às 15h30 no dia 25 de dezembro) ao som das canções de natal.

O protagonista da Consoada só poderia ser o perú assado recheado com espinafres.

No buffet de frios, tem desde cocktail de camarão, mexilhões alimados, salada de polvo com pickles e meloa galia com presunto serrano. Nos quentes, caldo aveludado de aves com hortelã, bacalhau lascado com broa, grelos de nabo, batata e cebolinhas.

Para a sobremesa tem uma variedade de sobremesas natalícias, como rabanadas, sonhos, tronco de natal, trouxas de ovos, arroz doce, fonte de chocolate com frutas da época, entre outras.

Preço: 72€ p.p.

Já para o almoço de Natal as entradas variam entre salada de ovas de bacalhau e polvo; crepes de arroz, camarão, legumes e molho Teriyaki; quiche de cogumelos e tomilho; sortido de saladas e tábua de carnes frias e charcutaria variada. Nos quentes, haverá creme aveludado de camarão, croutons e poejo; bacalhau gratinado com camarão e espinafres; perna de pato confitada com molho de citrinos; folhado de espinafres e ricotta; raviolis de presunto e espinafres com molho de ervas aromáticas e leitão de negrais com chips de batata doce.

O almoço oferece também inúmeras sugestões de sobremesas como aletria, bolo rei, chamuças de ameixas de Elvas e pêras bêbadas.

Preço: 68€ p.p.

As bebidas (welcome-drink, vinho branco e tinto,cerveja nacional,refrigerantes, àgua natural e gaseificada, chá e café ) estão incluidas.

Crianças até aos 4 anos não pagam, dos 5 aos 10 anos com 50% de desconto.

As reservas para grupos em salas privadas têm suplemento de 10€p.p. (mínimo 25 pessoas para todas as datas).

Mais do que uma noite mágica, o Lisbon Marriott Hotel proporcionará momentos memoráveis que incluirá dois pacotes de alojamento:

. Christmas Eve: quarto deluxe com pequeno – almoço, upgrade consoante a disponibilidade, check-out tardio às 15h e jantar de natal no CITRUS Restaurante a partir de 299€ /noite

. Family Christmas: 2 quartos comunicantes, com pequeno-almoço, check-out tardio às 15h, jantar de natal para 2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos no CITRUS Restaurante a partir de 499€/ noite.