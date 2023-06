Se gosta ouvir rádio em AM não compre um carro elétrico

Os fabricantes de automóveis estão a apostar no desenvolvimento de veículos elétricos, que podem ser incompatíveis com a forma mais antiga de rádio.

A BMW, a Mazda e a Volvo estão entre as empresas que já anunciaram que os seus veículos elétricos deixarão de ter rádio AM e a Tesla também já abandonou esta prática.

“A conceção da transmissão elétrica, necessária para o desempenho dos veículos elétricos, é também a fonte direta de interferências significativas nas transmissões de rádio AM”, disse Rohan Patel, diretor sénior de políticas públicas e desenvolvimento empresarial da Tesla.

Os sistemas de transmissão de veículos elétricos produzem ondas eletromagnéticas que interferem com a frequência dos sinais de rádio AM, que funcionam com um comprimento de onda semelhante ao do sistema de transmissão elétrico.