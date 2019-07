Se gosta de fotografia leia isto

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) lançou a 8.ª edição do seu concurso de fotografia, este ano sob o tema “Sentir. Mais que um porto”, estando as candidaturas abertas até 31 de julho.

O concurso está aberto tanto a profissionais como a amadores, que podem enviar, no máximo, duas fotografias “originais e inéditas” para cada uma das três categorias: “atividade portuária”, “paisagens” (natural, rural ou urbana) ou tema “livre”.

Segundo o regulamento do concurso, as únicas manipulações digitais autorizadas são “correções de luminosidade, contraste, saturação e reenquadramento” e cada fotografia vai ser analisada por um júri de três elementos “externos à APDL”.

No dia 21 de setembro, data em que se assinala o Dia do Porto de Leixões, serão anunciados os vencedores de cada uma das categorias, que receberão prémios que variam entre os 150 e os 350 euros e terão as suas fotografias numa exposição aberta ao público no Terminal de Cruzeiros.