Se gosta de ‘cartoons’ vai adorar isto

O Museu Nacional da Imprensa abriu, no “ciberespaço”, uma galeria do PortoCartoon, com 523 desenhos sobre a covid-19, resultantes de um convite, a que responderam 100 cartunistas, de mais de 30 nacionalidades, em pouco mais de duas semanas.

“São trabalhos recebidos dos quatro cantos do mundo: desde a China, Índia e Indonésia, à Colômbia, EUA e México, passando pela Rússia, Irão, Croácia, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, entre outros países”, escreve o museu.

Esta nova galeria pode ser visitada no Museu Virtal do Cartoon .

A galeria, de nome Anti-Covid-19, tem quatro salas preparadas, com mais de 200 desenhos que correm em sistema de carrocel. De acordo com o museu, outras salas serão abertas, progressivamente.

“As salas têm um sistema de acesso interativo aos vários desenhos e autores, podendo-se ‘navegar’ pelas diversas paredes virtuais e salas. Alguns dos desenhos recebidos da Rússia, através de um clube de ‘cartoon’, são de crianças dos 8 aos 16 anos”, escreve o Museu Nacional da Imprensa.

O projeto é coordenado pelo diretor do museu, Luiz Humberto Marcos.