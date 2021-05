Se for ao Porto aproveite

A unidade hoteleira volta a receber hóspedes a partir do dia 1 de maio e oferece descontos até 30% e escapadinhas com jantar e pequeno-almoço incluídos.

Com uma localização privilegiada no centro a cidade, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas dá as boas-vindas aos hóspedes com campanhas irresistíveis. O hotel de cinco estrelas reabre no dia 1 de maio com a campanha da IHG (InterContinental Hotels Group), “Stay Longer, Save More”, em que poderá usufruir de um desconto até 30% para reservas, de três ou mais noites, até 11 de maio e estadias até 5 de setembro.

Além desta oferta, também é possível preparar a escapadinha perfeita, para conhecer a cidade do Porto, com o package “Dinner, Bed & Breakfast”, a partir dos 320€ para duas pessoas com jantar e pequeno-almoço incluídos.

O InterContinental Porto tem ainda ativa uma campanha de vouchers com descontos de diferentes valores, válidos até ao final do ano, que poderão ser utilizados no restaurante, no bar ou em alojamento. Para além disso, a unidade hoteleira e a IHG oferecem tarifas flexíveis e baixas através do programa “Book Now, Pay Later”, sendo que os membros IHG poupam ainda mais.

Vincent Poulingue, Diretor-Geral do Hotel InterContinental Porto- Palácio das Cardosas, assegura que “toda a equipa está pronta e ansiosa para regressar ao trabalho e proporcionar estadias de sonho a todos os hóspedes”.

Recorde-se que o hotel é certificado com os selos Clean & Safe pelo Turismo de Portugal e Safe Travels da WTTC (World Travel & Tourism Council) e tem implementado o rigoroso protocolo de limpeza IHG Clean Promise.

A partir de 1 de maio, o InterContinental Porto volta a receber hóspedes e da melhor maneira possível: com ofertas especiais, a localização privilegiada, o habitual requinte e a tão admirada vista para a Avenida dos Aliados.

As reservas podem ser realizadas através do +351 22 003 5600 ou icporto.reservations@ihg.com.