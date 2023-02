Se for a Tábua prove os queijos e sabores da Beira

A Feira de Queijos e Sabores da Beira regressa este ano ao Pavilhão Multiúsos de Tábua, nos dias 04 e 05 de março, com, designadamente, ‘showcookings’, provas de vinho e ‘workshops’ infantis.

A edição de “Tábua de Queijos e Sabores da Beira” de 2022 realizou-se no Mercado Municipal, com a presença de produtores locais para a venda direta dos seus produtos.

Este ano, a “excelência dos produtos endógenos e a gastronomia de referência e as tradições do concelho” serão o mote para atrair visitantes ao Pavilhão Multiúsos de Tábua, afirmou a Câmara Municipal de Tábua, no distrito de Coimbra, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As pessoas, para além de poderem adquirir os produtos locais, podem também assistir às expressões musicais e culturais ou aos ‘showcookings’.

O evento conta ainda com provas de vinho, ‘workshops’ infantis, espaço animal e agrícola, entre outras iniciativas.

Para o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, a edição de 2023 da Feira será um “novo marco na estratégia de promoção e valorização das produções locais, transmitindo um sinal aos produtores e empresários rurais do concelho de que o Município de Tábua está empenhado em afirmar o concelho através dos seus ativos distintivos e diferenciadores, divulgando o melhor que Tábua tem para oferecer, gerando uma nova dinâmica económica e social associada ao potencial do mundo rural”.