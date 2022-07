Se for a Aveiro, assista à Grande Regata de Moliceiros

Durante este fim de semana, a começar já esta sexta-feira, decorre mais um Ria de Aveiro Weekend. O destaque vai para os moliceiros na Ria de Aveiro, mas não só.

Haverá muitos eventos promovidos pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), que dá a conhecer a riqueza da região. O foco principal está, evidentemente, na ria.

Este ano terá a maior participação de sempre em embarcações, contando com 16 moliceiros a navegar. Chegarão ao novo Cais do Sal por volta das 16h00, onde será acompanhada de uma parada de embarcações, com música ao vivo e animação, com entidades parceiras das Estações Náuticas da Ria de Aveiro, como refere o site da região.

O moliceiro está também em candidatura a património da humanidade, pela UNESCO. A Grande Regata será também um momento de promoção do “Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro”.

O evento é promovido pela CIRA, que conta com os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

#portugalpositivo