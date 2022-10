Se for a Arcos de Valdevez não perca o OutonArcos

A Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, promove este mês e até novembro o Festival OutonArcos, cuja programação inclui “mais de duas dezenas de projetos culturais”.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia adiantou que o programa do festival inclui propostas de “música, teatro, cinema” e eventos como “conferências, exposições, visitas guiadas, oficinas e múltiplas atividades para famílias e para os mais jovens”.

Na música os destaques vão para nomes como Aurea, Carolina de Deus, Sara Correia, Syro, UHF ou o americano Luke Winslow-King.

As “artes de palco terão no ciclo de teatro intitulado Recontro, com espetáculos com nomes como Pedro Lamares, Lúcia Moniz ou António Fonseca”.

Os “eventos temáticos” terão igualmente o seu espaço com o retorno do “Paço Assombrado/Halloween no Paço de Giela”, na noite de 31, entre as 20:30 e as 05:00 do dia 01 de novembro.

O monumento nacional terá “muita animação, com destaque para o DJ RFM Pedro Simões e o mediático DJ Diego Miranda”.

O património e a história são também elementos de destaque, também com o regresso da sexta edição do congresso internacional “Casa Nobre: Um Património para o Futuro”, entre 10 e 12 de novembro, considerado “o maior encontro do seu género na Europa”.

O festival propõe ainda visitas à rede de equipamentos culturais do concelho. Além do Paço de Giela, o Cento Interpretativo do Barroco, as Oficinas de Criatividade Himalaya/Centro Ciência Viva, Cento Interpretativo e Etnográfico de Soajo, ou a Casa do Castelo, na aldeia monumento nacional de Sistelo.

A classificação da aldeia como Monumento Nacional da paisagem cultural da aldeia de Sistelo foi promulgada Presidente da República, em dezembro de 2017, e publicada em Diário da República, em janeiro de 2018.

Encaixada no fundo de um vale, nos limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês e conhecida como o “pequeno Tibete português”, devido aos seus socalcos, a aldeia do Sistelo tem cerca de 270 habitantes e é iminentemente rural.

A autarquia convida os visitantes a uma deslocação a Arcos de Valdevez, no outono, “uma das mais belas do ano, para caminhar e deliciar-se com a gastronomia, doçaria e vinhos de excelência, numa paisagem que ganha mais de mil tons que parecem pertencer a uma pintura de aguarela”.