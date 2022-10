A seleção feminina de futebol defronta esta quinta-feira a congénere belga, em Vizela, numa partida a contar para o play-off de acesso ao Mundial 2023.

Segundo a FPF, os ingressos para este encontro estão já disponíveis no site da federação, mas também podem ser levantados no Estádio do FC Vizela das 10h00 às 13h00 ou das 14h00 às 19h00.

O jogo inicia-se às 18h00.

#portugalpositivo